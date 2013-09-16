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فحص مجانى من المصرية التجارية أوتوموتيف بمناسبة عودة المدارس

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فحص مجانى من المصرية التجارية أوتوموتيف بمناسبة عودة المدارس فحص مجانى من المصرية التجارية أوتوموتيف بمناسبة عودة المدارس

تحرص فولكس فاجن على توفير أفضل خدمات ما بعد البيع لعملائها، وذلك لضمان راحة وأمان مالكى سيارات فولكس فاجن ولضمان أن تبقى سياراتهم فى أفضل حالاتها دائماَ، وقد شاركت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل سيارات فولكس فاجن فى عملائها بأجازاتهم الصيفية بمركز خدمة جديد بالساحل الشمالى لضمان أن تكون الأقرب دائماَ لعملائها.

وبمناسبة العودة إلى المدارس تقدم فولكس فاجن فحصاً مجانياً لفترة محدودة لنقاط الأمان بسيارات فولكس فاجن لبدء عام دراسى جديد، والذى ستكون أولى محطاته هى رحلة يومية أمنة تستمر لنهاية العام مع إحدى سيارات فولكس فاجن.

وتشهد فولكس فاجن العالمية لوكيلها المصرى الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، التى نجحت فى أن تكون شريكاً مهماً فى ريادة فولكس فاجن العالمية بتقديمها لأفضل مستويات الخدمة، وأكد ذلك فوز الشركة المصرية التجارية وأوتومويف بالمركز الثانى إقليمياً على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا ووسط أسيا بمنافسات أفضل استشاريى الخدمة ببطولة فولكس فاجن العالمية للبيع بالتجزئة (RQWC) والتى يتنافس بها وكلاء فولكس فاجن من 80 دولة حول العالم.

كما توفر الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف خدمة التوصيل المجانى لعملائها أثناء صيانة سياراتهم، وذلك من وإلى مركز الخدمة، وإلى أقرب نقطة للعميل أو إلى أقرب مول تجارى حتى لا يحتاج العميل للانتظار طوال فترة صيانة سيارته، وذلك حرصاً على وقت عملاء فولكس فاجن وراحتهم.

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مصر 365

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