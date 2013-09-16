الفاكهة تساعد على تورد الوجه واحمرار الخدين

الوجه المتألق الملئ بالحمرة والمتميز بها، هى رغبة كل فتاة، ويقدم الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، بعض النصائح للحصول على وجه مشرق متميز بالحمرة الطبيعية، من أهمها لتغذية السليمة ومحاولة تناول كل ما هو صحى ويعمل على نضارة البشرة، كالفاكهة المختلفة مثل التوت والرمان وغيرها، وكذلك الخضروات والطعام الصحى الملئ بالفيتامينات الذى يهدئ الأمعاء.

مشيرا إلى ضرورة العلاج من الأنيميا وهبوط الحديد وفقر الدم.

> كذلك من المفضل عمل أقنعة طبيعية تزيد من حمرة الوجه باستخدام عصارة الفواكه الطبيعية، مثل عصير الرمان الطبيعى الطازج الذى يساعد استخدامه بانتظام على احمرار الوجه ونضارته ونقائه.

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