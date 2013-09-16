إقالة 78 مدير جامعي بتونس بدعوى الفساد



> تزامنا مع العودة الجامعية قامت وزارة التعليم العالي مؤخرا باقالة 78 مدير مبيت ومركز ثقافي ومدير حي جامعي. وذكرت صحيفة الشروقالتونسية ، أنه هناك نية تتجه نحو اقالة قائمة جديدة من مديري المبيتات خلال الفترة القادمة

> وأوزعت مصادر قريبة من وزارة التعليم العالي، للصحيفة المذكورة، أسباب الاقالات الجماعية الى وجود نحو 150 ألف قضية فساد في التعليم العالي ورجّحت هذه المصادر ان يكون المقالون تتعلق بهم قضايا فساد علما أن مديري المبيتات لم تشملهم في السنوات الثلاث التي تلت الثورة أي حركة

> ويروّج أن الوزير تفطّن مؤخرا الى أن تعيينهم تم عبر مقاييس الولاء الى حزب التجمّع المنحل، لكن الملاحظين يردّون بأن وزير التعليم العالي يعتزم تعيين مديرين جدد حسب الولاء لحركة النهضة وذلك بغرض السيطرة على مفاصل الجامعة التونسية.

> وتساءل البعض كيف يمكن الصمت عن الفاسدين طيلة ثلاث سنوات ثم تم اختيار هذا التوقيت المتزامن مع العودة الجامعية لاقالتهم ـ إن ثبت أنهم فاسدون ـ ثم كيف تتم محاربة الفساد مع وجود عقلية الجهويات في ذهن الوزير الذي لم يحرّك أي مدير من صفاقس؟ ويضيف الملاحظون أن الفترة الحالية تشهد تجاذبات سياسية كبيرة داخل الجامعات وخارجها وقد يكون من أهم أسباب اقالة وتعيين هذا العدد الكبير من المديرين هو السيطرة على الجامعة والطلبة من قبل الحزب الذي ينتمي اليه وزير التعليم العالي والا فلماذا أبقي على هؤلاء المديرين طيلة السنوات الماضية التي تلت الثورة ثم تم في هذا التوقيت بالذات التعجيل في اقالتهم