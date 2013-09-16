برادلي في مواجهة خاصة مع غانا من أجل الانتقام

عندما يتواجها منتخب مصر وغانا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم سيكون بوسع الأمريكي بوب برادلي مدرب الفراعنة الانتقام من منتخب النجوم السوداء بعد أن تم إقصاؤه على يدهم في المونديال السابق.

وكان برادلي يتولى تدريب المنتخب الأمريكي في كأس العالم 2010 عندما تقابل مع منتخب غانا في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وتقدم منتخب غانا بهدف مبكر من برينس بواتينج قبل أن يعادل دونوفان النتيجة لمنتخب أمريكا، وفي الوقت الإضافي الاول سجل أسامواه جيان هدف النجوم السوداء الثاني والذي أهلهم لمواجهة أوروجواي في الدور ربع النهائي.

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في مباراتين ذهاب وإياب يتحدد على أساسهما أحد المتأهلين الخمسة من قارة إفريقيا إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل.