أسامواه جيان: مباراة مصر حياة أو موت

وصف أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا مباراة بلاده مع مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالمهمة الصعبة مؤكدا أنها ستكون مباراة حياة أو موت.

وقال جيان لإذاعة هابي إف إم الغانية "على الرغم من كون مباراة مصر مهمة صعبة إلا أن المنتخب الغاني سيفعل كل ما بوسعه من أجل التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى".

وكان جيان قد شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وساهم بأهدافه في وصول منتخب غانا لدور الثمانية من البطولة.

وأضاف مهاجم العين الإماراتي "مباراة مصر ستكون حياة أو موت وأطلب من الجماهير الغانية مساندة فريقها حتى نتمكن من تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب".

ويلتقي منتخبا مصر وغانا في مباراة الذهاب في أحد أيام الفترة من 11-15 أكتوبر في غانا على أن تقام مباراة الإياب بمصر أحد أيام الفترة من 15-19 نوفمبر.