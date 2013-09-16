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خدعة ويا السقوط الرسمي الوحيد لمصر على أرض غانا

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خدعة ويا السقوط الرسمي الوحيد لمصر على أرض غانا خدعة ويا السقوط الرسمي الوحيد لمصر على أرض غانا

لم تخسر أي مباراة رسمية لعبتها في غانا سواء أمام النجوم السوداء أو أي منتخب إفريقي آخر، سوى مرة وحيدة فقط أمام ليبريا في تصفيات مونديال 1998.

وتلعب مصر مباراة الذهاب من المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 في غانا، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الفراعنة للنجوم السوداء.

وتمتلك مصر ذكريات سعيدة في اللعب في غانا، رغم أنها لم تواجه النجوم السوداء في أي مباراة رسمية هناك.

ويعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2008 الذكرى الأفضل للفراعنة في غانا، حيث لم تخسر مصر أي مباراة في البطولة التي أقيمت هناك قبل التتويج على حساب الكاميرون.

بداية مباريات الفراعنة الرسمية في غانا كانت في كأس الأمم الإفريقية 1963، التي استضافتها غانا.

ولعبت مصر ضمن المجموعة الثانية، وفازت على نيجيريا 6-3 وتعادلت مع السودان 2-2 على ملعب كوماسي، لتلعب على المركز الثالث.

وفاز الفراعنة بالميدالية البرونزية بعد إسقاط إثيوبيا 3-0 على ملعب العاصمة أكرا.

ولم يتأهل منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 1978 التي استضافتها غانا.

قبل أن يشارك الفراعنة في بطولة 2000 التي أقيمت في غانا ونيجيريا سويا، ولكن مصر لعبت كل مبارياتها في نيجيريا وودعت البطولة من ربع النهائي.

الخسارة الوحيدة لمصر في غانا كانت على يد ليبيريا في تصفيات مونديال 1998، حيث أقيمت المباراة هناك بسبب الحرب الأهلية في ليبيريا.

وخسرت مصر المباراة بعدما سجل جورج ويا هدفه الشهير في مرمى عصام الحضري بطريقة ماكرة.

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