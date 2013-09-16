وزير الأسرى الفلسطيني: منحة الحج المقدمة من السعودية لأسر الشهداء وليس لذوي الأسري

كتب : أ ش أ الإثنين 16-09-2013 12:47

صرح وزير شؤون الأسرى الفلسطيني، عيسى قراقع، بأنه لا توجد لهذا العام منحة من المملكة السعودية لذوي الأسرى لأداء فريضة الحج على خلاف الأعوام السابقة.

وقال قراقع، في تصريح صحفي له اليوم، إن المنحة السعودية جاءت هذا العام فقط لذوي الشهداء وهي ألف مقعد مقسمة بين غزة والضفة ولا تشمل عائلات الأسرى.

وأشار إلى أن قيام السعودية بتقليصات عدد الحجاج هذا العام يرجع بسبب أعمال الإعمار في الحرم الشريف وشمل هذا التقليص عائلات الأسرى.

ونوه قراقع إلى أن المملكة السعودية دأبت خلال الثلاث أعوام السابقة في تضمين (مكرمة منحة) لعوائل الأسرى، شاكرا الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين في دعم الأسرى والشهداء آملا أن تستأنف هذه المنحة في العام القادم.