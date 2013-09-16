نائب بكتلة "المستقبل" اللبنانية ينفي أي تباين داخل الكتلة تجاه مبادرة بري للحوار

كتب : أ ش أ الإثنين 16-09-2013 13:11

نفى عضو كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني، النائب عمار حوري، أي تباين داخل كتلة المستقبل حول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية.

وأوضح عمار حوري، في تصريح صحفي، أن الكتلة ستستمع الى وفد كتلة التحرير والتنمية حول تفاصيل المبادرة على أن تتخذ القرار المناسب بعد ذلك، مشيرا إلى أن قوى 14 مارس كانت ولا تزال السباقة في سياسة مد اليد للجميع.

وحمل حوري، حزب الله مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة من خلال وضعه الشروط التعجيزية وتمسكه بالثلث المعطل.

وناشد الرئيس ميشال سليمان، ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام إصدار مراسيم تشكيل الحكومة في أسرع وقت، معتبرا أنه ليس ضروريا أن تحظى الحكومة بإجماع كل الكتلة النيابية.

كانت صحيفة "السفير" اللبنانية نقلت عن رئيس كتلة تيار المستقبل، فؤاد السنيورة، أن اقتراح رئيس مجلس النواب بمناقشة شكل الحكومة اللبنانية على طاولة الحوار مرفوض كليا ومن غير الوارد الأخذ به.

بالمقابل نقلت الصحيفة عن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أن مبادرة بري تتضمن نقاطا إيجابية وأخرى تحتاج إلى البحث.

كان لافتا أن بعض نواب الحزب مثل سمير الجسر رحب مبدئيا بفكرة الحوار التي طرحها بري، مع تحفظه على تفاصيل المبادرة، في حين اعتبرها آخرون مثل النائب أحمد فتفت مناورة جديدة.