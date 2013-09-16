وزير الخارجية من موسكو: مصر لن تتبنى سياسات لحصار قطاع غزة

كتب : أكرم سامي منذ 26 دقيقة

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية أن مصر لن تتبنى سياسات تؤدي إلى حصار قطاع غزة، لكنها ترفض في نفس الوقت استمرار عمليات التهريب عبر الأنفاق بين سيناء وغزة، قائلا "إن مصر تنظر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس في آلية جديدة لإدارة المعابر التي تربطها بالأراضي الفلسطينية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين".

وبحسب بيان للخارجية اليوم، أضاف الوزير خلال زيارته لموسكو، "إن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، وإعادة الأمن والأمان للمواطن المصري، واهتمام الحكومة بمشاركة جميع القوى السياسية في المسيرة السياسية دون إقصاء لأحد، شريطة نبذ العنف وعدم التحريض عليه".

وأكد فهمي أن التحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين تتم وفقاً للقانون.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لمبادرة روسيا، بتدخلها السريع لنزع فتيل الأزمة السورية، وشدد على أن مصر ترفض سياسات النظام السوري ضد أبناء شعبه وتدين استخدام الأسلحة الكيماوية من أي جهة كانت، وترفض استخدام القوة ضد أي دولة خارج نطاق القانون الدولي.