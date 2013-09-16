نائب يميني بـ"الكنيست" يدعو لطرد حراس "الأقصى" وموظفي الأوقاف

كتب : الأناضول منذ 18 دقيقة

دعا عضو الكنيست موشيه فيغلين من حزب "الليكود بيتنا" (يميني)، في رسالة بعث بها للشرطة الإسرائيلية، إلى طرد جميع موظفي وحراس المسجد الأقصى التابعين للأوقاف، بحسب ما ذكرته القناة السابعة الإسرائيلية اليوم.

وبررت القناة، طلب عضو الكنيست الإسرائيلي فيغلين بـ"المضايقات التي تمارسها الأوقاف للمصلين اليهود الذين يدخلون المسجد الأقصى".

ودعا فيغلين إلى وقف جميع التعليمات الإسرائيلية التي تفرق في دخول المسجد الأقصى بين المسلمين وبين من هم من غير المسلمين، وطالب بالدخول الحر للمسجد الأقصى للجميع.

وأشار فيغلين في رسالته للشرطة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تمنح هذا العام أي صلاحيات لهيئة الوقف الإسلامية لإدارة المسجد الأقصى، وبذلك تكون إدارتها للمكان باطلة، بحسب قوله.

وفي المقابل، اعتبر محمود أبو عطا، الناطق باسم مؤسسة الأقصى، دعوة فيغلين، "مقدمة لاستهداف موظفي الأوقاف وخاصة الحراس منهم".

وشدد أبو عطا على "أنه على الحكومة الإسرائيلية التحرك الفوري لوقف تصعيدها على المسجد الأقصى ولجم كافة الأصوات الداعية لاستهدافه أمثال فيغلين".

يذكر أن فيغلن يقوم بزيارات شهرية للمسجد الأقصى في إطار موقفه الداعي للسيطرة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وبين الحين والآخر، يتعرّض المسجد الأقصى إلى اقتحامات يقوم بها مستوطنون متطرفون، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية؛ مما يثير حفيظة الفلسطينيين، ويسفر عن اندلاع مواجهات بين الطرفين.