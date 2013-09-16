كيري يصل إلى باريس لإجراء محادثات عن سوريا

كتب : رويترز منذ 9 دقائق

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى باريس، اليوم، بعد أن عقد اجتماعات بشأن سوريا في إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي كيري مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والسعودية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن اتفاقا روسيا أمريكيا لإزالة ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يملكها الرئيس السوري بشار الأسد، خطوة أولى مهمة، ودعا إلى حل سياسي لمواجهة أعداد القتلى المتزايدة في سوريا. وأدلى فابيوس بالتصريحات للصحفيين في بكين عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قد قال إنه لم يستبعد "الخيار العسكري" في سوريا.