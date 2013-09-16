"منصور" يزور السعودية 29 سبتمبر

كتب : أحمد البهنساوي منذ 7 دقائق

يزور المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، المملكة العربية السعودية، يوم الأحد التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس، خلال زيارته المرتقبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية.

كان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كشف عن الإعداد لزيارة قريبة للرئيس عدلي منصور، خلال هذا الشهر لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال بدوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قصر الاتحادية أمس، إنه كانت هناك عدة محاولات سابقة لإتمام تلك الزيارات خلال المرحلة الماضية، لكن كانت هناك ارتباطات مسبقة لرؤساء وملوك تلك الدول وكذلك الرئيس عدلي منصور.

وأضاف أن الرئيس منصور، حريص على التعبير لتلك الدول حكومة وشعبا تقدير مصر وشعبها للوقفة مع الثورة، وأشار إلى أنه جارٍ تحديد المواعيد خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن هذه ستكون أول زيارة خارجية لمنصور منذ تولي منصبه في يوليو الماضي.