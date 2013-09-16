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إسرائيل تدمر قرية على الحدود مع الأردن

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إسرائيل تدمر قرية على الحدود مع الأردن إسرائيل تدمر قرية على الحدود مع الأردن

هدمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، مساكن قرية “خربة مكحول” في الأغوار الشمالية على الحدود مع الأردن بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية في الأغوار الشمالية القول إن قوات الاحتلال داهمت الخربة فجرا برفقة الجرافات العسكرية وباشرت بهدم المنازل فيها دون أي إخطارات سابقة ، منوها أن عملية الهدم هذه أسفرت عن تشريد 120 شخصا هم أهالي القرية.

ونوه دراغمة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدمر فيها الاحتلال هذه الخربة.

وفي تطور لاحق ، قامت قوات الاحتلال بإغلاق المنطقة أمام الصحفيين والمواطنين بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية.

وتقع الخربة بين مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية منها مستوطنتي “روعي” و”حمدات” ، كما يقع بالقرب منها معسكرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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