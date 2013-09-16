مصدر أمني: الداخلية تدرس نقل محاكمات الإخوان إلى معهد أمناء الشرطة بطره

قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن الوزارة تدرس حاليا نقل محاكمات قيادات تنظيم الإخوان المحبوسين احتياطيا بمنطقة سجون طره إلى معهد أمناء الشرطة بطره.

وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- أن دراسة نقل محاكمة قيادات الاخوان الى معهد أمناء الشرطة بطره جاء لإعتبارات أمنية، مشيرا الى أن محكامتهم بالقاهرة الجديدة فى ظل استمرار محاكمة نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تمثل عبئا شديدا على عاتق أجهزة الأمن من جانب، وخشية محاولة أنصارهم تهريبهم أثناء عملية نقلهم من محبسهم بمنطقة سجون طره الى المحكمة.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تدرس إقامة محاكمات قيادات الاخوان بمعهد تدريب الأمناء نظرا لقربه الشديد من منطقة سجون طره، وبالتالى سهولة تأمين نقل المتهمين الى مقر المحاكمة وإعادتهم الى محبسهم مرة أخرى، وكذلك سهولة تأمين المعهد أثناء المحاكمات.

وأشار الى أنه فى حالة الاستقرار على إجراء المحاكمات بالمعهد، سيتم إنشاء قفص حديدي داخل قاعة المحاكمة شبيه بالذى تم إنشاؤه باكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، ونصب منصة كبيرة لهيئة المحكمة محاطة بحواجز حديدية، وأمامها مدرج ينقسم إلى قسمين طوليين وآخرين عرضيين للمحامين والمدعين بالحق المدنى وأهالى المتهمين والضحايا، لافتا الى احتمالية اسناد عملية انشاء قاعة المحاكمة بالكامل الى شركة المقاولون العرب بعد نجاحها فى تجهيز قاعة محاكمة مبارك فى وقت قياسى.

وذكر المصدر الأمنى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وضع اللمسات النهائية على خطة نقل المحاكمة والتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية والقوات المسلحة لوضع الخطة الأمنية اللازمة لتأمين المحاكمة وعملية نقل المتهمين، تمهيدا لعرضها على محمد إبراهيم وزير الداخلية .