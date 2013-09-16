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بالفيديو.. خبير نفسى: مشاهدة التفجيرات زادت من أمراض الوسواس القهرى

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بالفيديو.. خبير نفسى: مشاهدة التفجيرات زادت من أمراض الوسواس القهرى بالفيديو.. خبير نفسى: مشاهدة التفجيرات زادت من أمراض الوسواس القهرى

قال الدكتور أمجد خيرى، استشارى الطب النفسى والعلاج السلوكى، إن هناك زيادة فى أعداد مرضى الوسواس القهرى أو القلق والمخاوف؛ بسبب مشاهدة أعمال العنف والتفجيرات وغيرها..، التى يشهدها الشارع المصرى حاليا، مؤكدا ارتفاع نسبة الإصابة بالقلق والوسواس القهرى فى تلك الفترة التى تعيش فيها .

وقدم الاستشارى النفسى، من خلال كاميرا «7» قناة اليوم السابع المصورة، عدة نصائح للعلاج، منها أن يتقبل المصريون أن البلد غير مستقرة، ففى لبنان تكون أحداث القتل بالنهار والناس ترتاد الملاهى ليلا.

وأضاف خيرى، أنه على المرضى أو الذين يتأثرون بالأحداث، البعد عن برامج التوك شو، ومشاهدة المسرحيات والأفلام الكوميدية؛ للتقليل عن الضغوط النفسية، ومحاولة استعادة الطاقة الإيجابية عن طريق التنزه.

وشدد استشارى الطب النفسى والعلاج السلوكى على أن محاولة التأقلم هامة جدا، خاصة فى ظل الأحداث المتواصلة، فالشعب المصرى قادر على التغلب على الأحداث عن طريق النكت.

كما نصح خيرى، إنه فى حالة ارتفاع نسبة الوسواس والقلق يمكن الذهاب إلى خبير نفسى، أو الحصول على مشورة نفسية.

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مصر 365

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