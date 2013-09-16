أدوية سكر "رخيصة الثمن" تعالج العجز الجنسى بدلا من الفياجرا

مفاجأة كبيرة كشف عنها مؤخراً الباحثون بجامعة جورجيا للعلوم الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشاروا إلى أن أحد الأدوية الشهيرة للغاية والمستخدمة لعلاج مرض السكر من النوع الثانى قد تحل بديلاً لأدوية الفياجرا أو السياليس، وتساهم فى علاج العجز الجنسى وضعف الانتصاب.

وكشفت النتائج المعملية أن عقار ميتفورمين "metformin"، والذى يستخدم لعلاج مرض السكر، ويتميز بسعره الزهيد، قد يعزز من أداء الرجل الجنسى، حيث يعزز قدرة العضو الذكرى الخاص بالرجل على الانتصاب، وذلك عن طريق المساهمة فى استرخاء الأوعية الدموية فى منطقة المحيطة بالأعضاء التناسلية وهو ما يساهم فى تدفق الدم بحرية أكبر إلى القضيب أو العضو الذكرى، كما أن العقار يساهم فى رفع تركيزات مادة أكسيد النيتريك "nitric oxide" التى تمدد الأوعية الدموية وتساعد على استرخائها وتزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وهو ما يصب بالنهاية فى تعزيز أداء الرجال الجنسى.

وعلى الرغم من أن العقار فى طور التجارب على الإنسان حالياً، إلا أنه قد يطرح بشكل سريع كعلاج واعد للضعف الجنسى، نظراً لأنه متوفر وزهيد الثمن، وله درجة أمان ممتازة، بالإضافة إلى أن 30% من الرجال الذين حصلوا على عقار الفياجرا أو السياليس لم يحدث لهم تحسن ملحوظ فى العلاقة الزوجية، مع الاعتراف بالثورة الهائلة التى أحدثتها تلك الأدوية على مدار العقد الماضى فى علاج الضعف الجنسى، على حد قول الباحثين.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Sexual Medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى التاسع من شهر سبتمبر الجارى.

ومن أبرز المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة "ميتفورمين" داخل سوق الدواء المصرى، وتوجد فى تركيزات 500 و850 و1000 مجم : عقار "سيدوفاچ" و"جلوكوفاچ" و"ديافورمين" و"أموفاچ" و"جلوكوفورمين"، ويتراوح سعر الشريط منها –عشرة أقراص- ما بين جنيه و2 جنيه فقط، أى أن القرص الواحد قد لا يتعدى ثمنه عشرة قروش.

>