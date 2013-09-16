المركز الصحفي بمحافظة البحيرة ينفي اعتداء "هدهود" على عامل نظافة بدمنهور

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الإثنين 16-09-2013 12:46

أصدر المركز الصحفي بديوان عام محافظة البحيرة، بيانًا صحفيًا ينفي فيه ما نشر عن اعتداء اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على عامل نظافة بمدينة دمنهور، مؤكدًا عدم صدق هذا الادعاء وعدم حدوثه، وأن ما حدث ما هو إلا سوء فهم.

وقال بيان المركز الصحفي، "صور اللقاء الذي جمع بين المحافظ والعامل وأقاربه تؤكد مستوى الود والمحبة بين المحافظ وأبنائه العاملين بالمحافظة، كما يؤكد العاملون بمشروع النظافة بمدينة دمنهور على مدى تقديرهم لكافة المسؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم المحافظ، لتواجدهم المستمر على مدار 24 ساعة في الشارع، ومشاركة الجميع في تنفيذ منظومة متكاملة للنظافة بمدن وقرى ومراكز المحافظة".