مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطاراً من رئيس مباحث الشهداء يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية بدون لوحات قيادة حسام صبحى 18 سنة ومقيم بقرية كفر الشبع – دائرة المركز و جرار زراعى ” بدون لوحات معدنية ” أيضاً قيادة على إبراهيم سعيد 30 سنة ومقيم بقرية طوخ دلكا دائرة مركز تلا .

وقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بالجرار الزراعى أثناء دوران الجرار بالطريق ، نجم عن الحادث وفاه قائد الدراجة النارية وإصابة مرافقاه محمود حمدى وأحمد صلاح .

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة الارتطام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية .

تم تحرير محضر يحمل رقم 12964 جنح مركز الشهداء لسنة 2013 وبالعرض على النيابة قررت دفن الجثة