حملة لنظافة الميادين تطلقها محافظة أسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عن إنطلاق مبادرة ” بداية جديدة ” وذلك بالاشتراك مع عدة مدارس بالمحافظة وهى مدرسة الفرنسيسكان ونوتردام وهدى شعراوى والراهبات بأسيوط بالاضافة الى التحالف الشعبى الاشتراكى بأسيوط وألتراس أسيوطى .

وقال اللواء “ابراهيم حماد” محافظ اسيوط ان هذه المبادرة تأتى فى اطار اولويات المحافظة حيث ان هدفنا بعد ثورة 30 يونيو هو الاهتمام بالمحافظة فى جميع النواحى الحياتيه والمجتمعية بما يعود على الوطن بالنفع ،مؤكدا على ضرورة استغلال معدات وآلات النظافة بشكل منظم وتنظيم حملات نظافة دورية للقرى لضمان استمرار عمليات التطوير بجميع أنحاء المراكز ووضع كافة امكانات القرى والمدن فى هذا المجال تحت تصرف الجهات التطوعية مع الجهاز التنفيذى .

لافتا انه سيواصل دعم قدرات فريق الشباب المتطوعين في المشاركة فى حملات النظافة والتجميل مطالبا الشباب بضرورة توعية المواطنين بكيفية اتباع سلوكيات الحفاظ على النظافة ،وقال الانبا “وليام “احد المشاركين بالمبادرة بمدرسة الفرنسيسكان انه تم تفعيل المبادرة فى الشارع حاليا على ان تتكرر اسبوعيا فى جميع انحاء مدينة اسيوط .

وقال” محمد بدر” عضو التحالف الشعبى ان هدف المبادرة هو تفعيل دور المشاركة المجتمعية واشراك طلاب المدارس فى تنمية المجتمع.