ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية بدون ترخيص وتقليد أسماء تجارية معروفة بالقناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية المغشوشة بقرية بالقناطر الخيرية ووضع أسماء تجارية لشركات مياه معروفة على المياه التي يقوم بتعبئتها مما يعد غشا تجاريا وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد محمد بكرى رئيس مباحث التموين يفيد بقيام أحد مصانع المياه بالقناطر الخيرية بالغش والتقليد ووضع أسماء تجارية لشركات مياه معروفة على المياه التى يقوم بتعبئتها.

أكدت التحريات صحة المعلومات الواقعة وتم أستهداف المصنع وضبط أمين محمد أمين ، المسئول عن إدارة المصنع بدون ترخيص وسجل صناعي وعدم توافر الشروط الصحية وتدوين بيانات أسماء تجارية لشركات معروفة ومعتمدة في السوق المصري وهى “أكوا الخير” انتاج شركة أكوا ديو مصر، وأيضا “الواحة “انتاج شركة الفجر لتعبئة المياه ، وبتفتيش المصنع تم ضبط 1000 كرتونة معبأة مياه مدون عليها أكوا الخير ، و1000 كرتونة معبأة مدون عليها الواحة ، ويوجد بكل كرتونة 20 زجاجة التى تبلغ سعتها 75 لترا بإجمالي 30 ألف لتر ، وتم سحب عينات من المضبوطات لعرضها على معامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتولت النيابة التحقيق.

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