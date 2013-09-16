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تهدئة مريض الأزمة القلبية ضرورية لعلاجه

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تهدئة مريض الأزمة القلبية ضرورية لعلاجه تهدئة مريض الأزمة القلبية ضرورية لعلاجه

تتعدد أسباب الإصابة بالأزمات القلبية، ويؤدى اكتشافها السريع إلى إمكانية إسعاف المريض وحمايته، كما تقول الدكتورة أمال إمام مدرب إسعافات أولية بالهلال الأحمر المصرى.

مشيرة إلى أهمية معرفة أعراض وأسباب الإصابة، حيث تحدث الأزمات القلبية عادة لسببين رئيسيين هما، ضيق الشرايين التاجية وهى الشرايين الموصلة الدم للقلب، أو وجود جلطة بتلك الشرايين أى انسداد كامل بها، ومن العوامل المساعدة فى حدوث الأزمات القلبية، التدخين والسمنة وعدم ممارسة الرياضة و الإصابة بمرض.

وتوضح إمام أن العرض الرئيسى للأزمة القلبية هو وجود ألم شديد فى منتصف الصدر وتكون الآلام ضاغطة ومفاجئة، وقد تظهر بعض الأعراض الأخرى مثل انتشار الألم إلى الفك السفلى عند الأسنان أو عند فم المعدة وقد يصل إلى الأذرع ويمتد الألم إلى طول الذراع إلى أصابع الخنصر والبنصر.

ويشعر المريض بصعوبة فى التنفس ويكون لونه شاحبا وهناك زرقة حول الأظافر والشفاه نتيجة لضعف الدورة الدموية بالجسم، إضافة إلى غزارة العرق مع زيادة معدلات النبض وعدم القدرة على الكلام أو الحركة.

ومن أخطر ما يواجهه المريض هو شعوره باقتراب لحظة الموت، لذا يجب على من حوله تهدئته وتبسيط الأمر عليه، مع تعلم الخطوات الكاملة لإسعاف مريض الأزمة القلبية.
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مصر 365