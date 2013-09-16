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ناشط نوبي يرحب بمطلب الحركات القبطية الاعتراف باللغة النوبية.. ويؤكد: يجب تدريسها حتى لا تندثر

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ناشط نوبي يرحب بمطلب الحركات القبطية الاعتراف باللغة النوبية.. ويؤكد: يجب تدريسها حتى لا تندثر ناشط نوبي يرحب بمطلب الحركات القبطية الاعتراف باللغة النوبية.. ويؤكد: يجب تدريسها حتى لا تندثر

كتب : سارة محمد منذ 24 دقيقة

رحب الناشط النوبي محمد صالح، رئيس نادي النوبة العام، بطلب بعض الحركات القبطية التي تقدمت بها إلى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المعطل، والتي تطالب بالاعتراف بلغة أهل النوبة لغة رسمية بالدولة.

وأضاف الناشط النوبي، في تصريح لـ"الوطن"، أن مطلب الحركات القبطية في الاعتراف بلغة النوبة مطلب شعبي، طالب به أهل النوبة منذ فترة كبيرة حتى يتم تدريسها للطلاب في المدارس حتى لا تندثر، لأنها من اللغات القديمة التي لا بد أن تتم المحافظة عليها، موضحًا أن اللغة النوبية أقدم من اللغة القبطية، ولابد من الاهتمام بها ومحاولة تنميتها.

وأوضح الناشط النوبي أن الأديب حجاج أدول، الذي يمثل النوبة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، سيتقدم بطلب لاعتماد اللغة النوبية حتى يتم تدريسها للطلاب في المدارس والجامعات مثل باقي اللغات كالعبرية والقبطية، مضيفًا أنه يقوم بتنظيم دورات تدريبية في نادي النوبة العام لتعليم الأجيال اللغة النوبية.

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