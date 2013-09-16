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تريكة عن القرعة: الضغط أقل أمام الفرق غير العربية

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تريكة عن القرعة: الضغط أقل أمام الفرق غير العربية تريكة عن القرعة: الضغط أقل أمام الفرق غير العربية

أبدى محمد أبو تريكة نجم منتخب ارتياحه لمواجهة غانا في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا للمونديال والابتعاد عن منتخبات شمال إفريقيا.

 

وقال أبو تريكة في تصريحات لـFilGoal.com: "الأفضل أننا ابتعدنا عن توتر المواجهات العربية والحساسية المفرطة".

 

ويلتقي الفراعنة مع الغاني في المباراة الفاصلة لتأهل أحد المنتخبين إلى كأس العالم 2014، على أن تكون مباراة الإياب في مصر.

وأضاف تريكة "الضغط النفسي يكون أقل بكثير أمام المنتخبات غير العربية، كما أن قرعة تبعد المنتخبات العربية عن بعضها يمنحها فرصا أكبر للتأهل".

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