' لا تنسوا نهائي إفريقيا بين مصر وغانا '

قال وائل جمعة مدافع منتخب مصر إن الفريق الذي سيواجه الفراعنة هو الذي يجب أن يقلق وليس العكس.

وأضاف جمعة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين "المنتخب الذي يواجه مصر هو من يتعرض للضغط".

ويلتقي الفراعنة مع المنتخب الغاني في المباراة الفاصلة لتأهل أحد المنتخبين إلى كأس العالم 2014، على أن تكون مباراة الإياب في مصر.

وأوضح جمعة "لا تنسوا أن أخر مباراة رسمية بين الفريقين مصر فازت وحصلت على كأس الأمم الإفريقية".



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ويشير جمعة إلى مباراة مصر وغانا في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2010 والتي فاز بها الفراعنة بهد محمد ناجي "جدو".