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انطلاق جائزة الأمير نايف لحفظ الحديث في الشرقية

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انطلاق جائزة الأمير نايف لحفظ الحديث في الشرقية انطلاق جائزة الأمير نايف لحفظ الحديث في الشرقية

 صالح العلياني (الدمام)

اطلقت وزارة التربية والتعليم مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في المنطقة الشرقية وعلى كافة مدارس المملكة، وحثت الوزارة على ضرورة التمسك بمنهج المسابقة للحديث الشريف في الدورة التاسعة، داعية إلى تكثيف الإعلان في الإذاعة المدرسية، وحث الطلاب على المشاركة فيها، وأكدت الوزارة على مراجعة الحفظ للمشاركين بطريقة دورية من خلال تخصيص حلقات للحفظ والتأكيد على المشاركات في هذه المسابقة القيمة التي تهتم بحفظ الحديث والسنة النبوية، ودعت الوزارة إلى إقامة التصفيات بين المشاركين في المدارس وترشيح المتسابقين ورفع استماراتهم لأقسام التوعية الإسلامية.وبينت الوزارة أن مقرر الحفظ للمرحلة الابتدائية 100 حديث و250 حديث للمرحلة المتوسطة و500 حديث للمرحلة الثانوية. في ذات السياق، بينت أمانة الجائزة على أنه لا يحق للطلاب والطالبات الذين سبق لهم الفوز على مستوى المنطقة وترشحوا للتصفيات النهائية وفازوا بجوائز المسابقة في المراكز الخمسة الأولى المشاركة في نفس المستوى من المسابقة مرة أخرى، كما نبهت على أنه لا يحق لمن فاز على مستوى المنطقة التعليمية وترشح للتصفيات النهائية ولم يفز بجوائز المسابقة لا يحق لهم المشاركة في نفس المستوى مرة أخرى.يذكر أن جوائز مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي بلغت أكثر من 300000 ريال، خصص منها 58 ألف ريال الفائزين بالجائزة من المرحلة الابتدائية، و100000

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