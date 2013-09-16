الضياع في الوصول إلى محافظة بقيق

هليل الشمري (بقيق)

يعد طريق الدمام ــ الرياض السريع من أهم الطرق في المملكة حيث يربط شرق البلاد بوسطها مرورا إلى غرب المملكة وشمالها حيث يقصدها الكثيرون للوصول إلى غالبية المناطق، لكن الطريق المحوري يفتقر إلى أهم الخدمات المساندة حيث يخلو تماما من اللوحات الإرشادية التي توضح لقائدي المركبات العابرة الطريق المؤدي إلى محافظة بقيق فقد وضعت لوحات إرشادية بأسماء هجر وقرى على الطريق السريع تخلو من اسم بقيق.عدد كبير من العابرين من المواطنين والقادمين من الرياض إلى محافظة بقيق يشكون مر الشكوى من تصرف «الطرق والنقل» في غياب لوحات إرشادية تعرف المستخدمين الطريق إلى بقيق إذ تم وضع أسماء لقرى وهجر قبل كوبري بقيق على طريق الدمام ــ الرياض السريع. ويعتب الأهالي على ما أسموه سقوط اسم بقيق من اللافتة الإرشادية الممتدة على طريق الدمام ــ الرياض السريع والجميع يعلم أهمية اللافتات وقيمتها التي وضعت من أجلها وهي الاستدلال بها على المدن والمناطق خاصة على الطرق السريعة لمساعدة مستخدمي الطريق الذين يجهلون موقع المدينة وقراها.«عكاظ» رصدت معاناة المواطنين على طريق الدمام ــ الرياض السريع ولاحظت الوضع السيئ في الطريق والذي يلمسه أي مرتاد له ولا يعرف المناطق جيدا ويصبح الأمر عليه وكأنه يسير في طريق مجهول لا يدرك مخارجه ومداخله ووجهته التي سيمر بها أو التحويلات، ورغم أن الكثيرين يقصدون هذه الطرق فإن خلو بقيق من اللوحات الإرشادية يجعل بعض السائقين من مرتادي الطريق يضطرون إلى استخدام هاتفهم النقال للاستنجاد بأحد الأصدقاء لإرشادهم إلى الأماكن التي يقصدونها.يقول عبدالله صالح بن مطر «في كل مرة أتوه عن التحويلة وأضيع الطريق الذي يؤدي لمحافظة بقيق بسبب عدم وجود لوحات إرشادية توضح الطريق، الغريب أن اللافتة تحمل أسماء قرى وهجر بدلا من اسم المحافظة مما يجعل القادم إلى محافظة بقيق من الرياض مثلا يجد صعوبة في معرفة الاتجاه الصحيح خاصة إذا كان سائق المركبة حديث عهد بالمنطقة فيصبح في حيرة من أمره ويواصل الطريق إلى الدمام ويضطر بعض السائقين والعابرين إلى استخدام الهاتف لمعرفة الوجهة الصحيحة وهو ما يشكل خطرا على سلامته حيث إن استخدام الهاتف أثناء القيادة لا يخلو من مخاطر».محمد علوش يقول إن طريق الدمام ــ الرياض السريع يصعب على مرتاديه الوقوف لسؤال المارة لخطورته وسرعته فالطريق يخلو تماما من أي لوحات إرشادية توضح طريقة الوصول إلى محافظة بقيق.. لا تجد غير لوحة واحدة تبعد عند كوبري بقيق بنحو 90 كلم وعندما تصل إلى المنحنى الذي يؤدي إلى طريق بقيق لا لوحة ترشدك إلى الطريق وليس أمام السائق غير الضياع والتوهان.