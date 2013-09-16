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ورشة الأوقاف في الغرفة توصي باستخدام التواصل الاجتماعي

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ورشة الأوقاف في الغرفة توصي باستخدام التواصل الاجتماعي ورشة الأوقاف في الغرفة توصي باستخدام التواصل الاجتماعي

 فارس الرشيدي (حفرالباطن)

أكدت ورشة عمل حول «لجان الأوقاف» التي استضافتها غرفة الشرقية بمقرها بالدمام على أهمية نشر ثقافة الوقف في الأوساط الاجتماعية كخطوة مهمة لتعميم المشاريع الوقفية التي تتعاظم قيمتها لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وشددت الورشة التي شارك فيها ممثلون للجان الوقف في عدد من الغرف على أهمية تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للأوقاف، والتي تنطلق من خلالها المشاريع الوقفية، أو المشاريع التي تعتمد على الوقف، وتناولت أوراق العمل رؤى ورسائل وأهداف كل لجنة من لجان الوقف التي جاءت متوافقة على أهمية إنشاء المراكز الوقفية في الغرف التجارية، ومراكز المعلومات عن الأوقاف والاستفادة من التقنية العلمية الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت لنشر الثقافة الوقفية منوهين بدور وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في هذا الجانب، واتفق الحضور على أهمية إيجاد مشروعات وقفية إبداعية تعتمد على مشاركة مجتمعية واسعة، مؤكدين على ضرورة وجود كوادر متخصصة في الوقف وسبله وطرائقه وسبل تطويره وضرورة التدريب في هذا الجانب، وطالب المشاركون بالتعاون الرسمي الحكومي لدعم أنشطة لجان الوقف بالغرف التجارية.

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