مستشار الحكومة المصرية لـ"وول ستريت جورنال": الجزيرة انتهكت القوانين

قال شريف شوقى، المستشار الإعلامى للحكومة المصرية، إن غلق قناة الجزيرة القطرية تم بسبب "انتهاك القانون" من قبل القائمين عليها، إذ أن القناة تعمل بدون التراخيص الرسمية.

وأضاف "شوقى"، فى تصريحاته لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: "نحن نعلم أنهم لا يزالون يبثون من خلال قمر صناعى آخر، لكن هذه خطوة رمزية لإظهار أن مصر لا توافق على سياستها".

وأوضح أن الحكومة تراجع حاليا تصاريح وأوراق جميع وسائل الإعلام غير المصرية العاملة فى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين على قناة الجزيرة قاموا بالالتفاف على حظر المحكمة، من خلال البث عبر الأقمار الصناعية المختلفة.