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طارق الخولى يطالب لجنة الخمسين بضرورة استيعاب حزب النور ومواقفه

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طارق الخولى يطالب لجنة الخمسين بضرورة استيعاب حزب النور ومواقفه طارق الخولى يطالب لجنة الخمسين بضرورة استيعاب حزب النور ومواقفه

طالب طارق الخولى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، القوى السياسية داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بضرورة استيعاب حزب النور حتى لا ينسحب ويتجه للتحالف مع الجماعة ويعطل الدولة أكثر، مشددا أنه على ممثلى الحزب نفسه داخل اللجنة مراعاة أسباب رفضها لأى مادة اعتمادا على خلفية وطنية وليس دينية، وألا يدخل البلاد فى صراعات عقائدية وعليه أن يتفهم أن المجتمع المصرى نشعر أنه يحيك مؤامرة وأنه سينسحب فى نهاية الطريق بناء على خطة يضعها.

ولفت الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن "النور"بالغ فى موقفه من المادة الثالثة المتعلقة بشرائع غير المسلمين، حيث إن هناك عرفا قانونيا يتعامل مع الأقباط واليهود فقط قائلا "لن يتطرق بنا الأمر للبهائيين والشيعة والمجموعات التى يتخوف منها حزب النور فالتخوف ليس فى محلة ".

وأكد أنه لا داعى للنص على مدنية الدولة، حيث إن هذا المصطلح نفسه دخيل وغير منضبط، موضحا أن فحوى المدنية إن كان المقصود بها لا دينية ولا عسكرية فمن الممكن أن تجعل الدستور كله ينص على ذلك، مطالبا لجنة الخمسين بمراعاة القطاعات التى تتخوف من علمانية الدولة.

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مصر 365