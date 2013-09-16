مدينة زويل: لم نوافق على استضافة "النيل" ونرفض قرار اللجنة الوزارية

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، رفضها التام لما تم طرحه من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، مؤكدة أنها أبدت استعدادها للتبرع بقيمة 90 مليون جنيه لتقنين وضع جامعة النيل، وتخصيص أرض لها.

وأضافت المدينة، فى بيان لها اليوم، أنها عرضت استيعاب طلاب جامعة النيل البالغ عددهم 40 طالباً فى قاعة محاضرات واحدة تحت إشراف مدينة زويل على أن يستكملوا باقى العملية التعليمية بالقرية الذكية مقرهم الأصلى وبها المعامل الخاصة بهم، إلا أنه أثناء الاجتماع تطور المقترح بطرح من اللجنة الوزارية لتستضيف مدينة زويل جامعة النيل فى مبنى مستقل وهو ما يخالف صحيح القانون وقرارات التخصيص، وهو ما رفضه مجلس أمناء المدينة.

وقالت المدينة فى بيان لها اليوم، "المدينة تؤكد أنها لم توقع على أى اتفاقات وطلب ممثلونا بالاجتماع العودة لمجلس الأمناء الذى اجتمع بالفريق القانونى ورفض هذه الفكرة برمتها، وونحن إذ نشكر للدكتور حسام عيسى واللجنة الوزارية جهودهم التطوعية ندعوهم لتحمل مسئولياتهم والقيام بإجراء قانونى بشأن إعادة تخصيص الأرض أو إصدار قانون يتم بمقتضاه تقسيم الأرض والمبانى بما يتراءى للدولة المصرية أو انتظار القول الفصل للقضاء المصرى".