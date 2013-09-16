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"فتح": الاحتلال يصعد العدوان على الأقصى الشريف من خلال أروقة الكنيست الإسرائيلي

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"فتح": الاحتلال يصعد العدوان على الأقصى الشريف من خلال أروقة الكنيست الإسرائيلي "فتح": الاحتلال يصعد العدوان على الأقصى الشريف من خلال أروقة الكنيست الإسرائيلي

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن الاحتلال يصعد عدوانه على الحرم القدسي الشريف من خلال أروقة الكنيست التي باتت آخر مسرح للعنصرية الفاشية في العالم.

وقال دلياني، في تصريح له اليوم، إن نائب رئيس الكنيست موشيه فيغلين وأنصاره من المتطرفين يتخذون من مسرح العنصرية منبرا لتقنين العدوان على الحرم القدسي الشريف من خلال محاولات سن قوانين تقسيمة زمانيا ومكانيا أيضا.

وكشف دلياني عن رسالة بعث بها فيغلين إلى شرطة الاحتلال وتم تسريبها يتساءل فيها عن الأسس القانونية لعمل دائرة الأوقاف الإسلامية بل إنه تطاول على دائرة الأوقاف ونعتها بالإجرامية، مطالبا شرطة الاحتلال بوقف عمل حراس المسجد الأقصى المبارك.

وحذر من أن رسالة فيغلين والنقاشات الدائرة حاليا في الكنيست جميعها تمهد لسن قوانين وتشريعات تنطلق منها أعمال أكثر عدوانية بحق الحرم القدسي الشريف بهدف السيطرة عليه بالكامل، مستنكرا الصمت الدولي تجاه ممارسات الاحتلال في القدس العربية المحتلة.

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