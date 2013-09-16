جلطة الرئة من أهم مضاعفات جلطات الساقين

جلطات القدمين من أخطر الجلطات التى قد تصيب الإنسان، وقد أرسل أحد القراء يتساءل عن أسباب حدوث جلطات الساقين، وكيف يمكن إسعافها وما هى أعراضها الجانبية؟

يجيب الدكتور حمدى سليمان استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، مشيرا إلى أن جلطات الأوردة التى تظهر فى الساقين تحدث نتيجة تخثر الدم فى ساق واحدة أو الاثنتين معا، فى بعض الأحيان وهى تتكون على جدار الأوردة العميقة فى الساق، ولها أسباب عديدة أهما النوم لفترات طويلة فى الفراش، ومن الممكن أن تحدث أثناء الحمل فى السيدات ومن أسبابها أيضا نقص البروتينات فى الدم مثل بروتين سى أو بروتين إس، إضافة لبعض العوامل الوراثية.

ويشير سليمان إلى أن هناك عدة أعراض لجلطات الساقين، أهما تورم الساق والألم شديد فى سمانة الساق وأوردة الفخذين ومن الممكن أن يكون هناك ارتفاع فى درجة حرارة الساق والجسم، إذا كان هناك التهاب حاد مكان الجلطة ويصاحبه احمرار فى منطقة الجلطة.

وإذا لم يلتزم المريض بأدوية سيولة الدم فإن جلطة الساقين يمكن أن تنتقل إلى الرئتين، مما يستدعى التدخل من خلال القسطرة القلبية وإذابة الجلطة بأدوية موضعية، فى الرعاية المركزة ولتفادى حدوث جلطات الرئة يتم تركيب فلتر وريدى بمعرفة استشارى القلب والأوعية الدموية عن طريق القسطرة لمنع صعود أى جلطات من الساقين إلى الرئة.

ويقول الدكتور حمدى إن جلطات الساقين تحتاج علاج من 3 : 6 أسابيع، مشيرا إلى أن العلاج الحاسم لجلطات الساقين يتمثل فى الأدوية المسيلة للدم والتى تعطى عن طريق حقن تحت الجلد، أو بالوريد مباشرة تحت إشراف الطبيب المعالج بمستشفى متخصص.