دوريات جوية لمراقبة الطرق وضبط مخالفي القانون في أبوظبي

بدأت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع إدارة جناح الجو، تشغيل دوريات جوية لمراقبة حركة السير والمرور، وضبط المخالفين ومتابعة التجمعات غير القانونية والاستعراضات الخطرة للشباب المتهورين، وضبطهم واتخاذ اللازم بشأنهم، وذلك في إطار استراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة؛ والحد من كافة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وما ينتح عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأفاد العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأن طائرات جناح الجو بشرطة أبوظبي بدأت تنفيذ طلعات جوية لمراقبة حركة السير على الطرق بإمارة أبوظبي، وتصوير المخالفين ومخالفتهم وتحديد أماكن الازدحامات المرورية على نحو يساعد الدوريات المرورية على سرعة التوجه إلى هذه الأماكن، وضمان انسيابية الحركة وتنظيمها على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبي.

وأشار الحارثي إلى أن الدوريات الجوية ستقوم بمتابعة المركبات التي لا تحمل أرقاماً، أو تحمل أرقاماً مرورية مزورة والتواصل مع الدوريات المرورية لضبط تلك المركبات, إضافة إلى قيامها بطلعات نهارية وليلية لمراقبة أماكن تجمعات الشباب المتهورين، وتصويرهم بما يمكّن من ضبطهم في إطار الحرص على سلامتهم؛ للحد من الخطورة التي يمكن أن تنتج عن الاستعراضات الخطرة بالمركبات، وما ينتج عنها من حوادث مرورية قد تؤدي إلى إصابات أو وفيات بينهم، أو يتضرر منها مستخدمو الطريق الآخرين.

وحذر الحارثي الشباب الذين يقومون باستعراضات خطرة بالمركبات والدراجات النارية و"تفحيط الويلات"، من خلال التجمعات الشبابية؛ بمراقبتهم من خلال الدوريات الجوية و دوريات مباحث المرور المدنية على مختلف الطرق، وتطبيق القوانين واللوائح القانونية عليهم بتوقيفهم وحجز مركباتهم والدراجات النارية، وتحويلهم إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم بشأنهم.

> ومن جانبه أوضح العميد الركن طيار علي محمد المزروعي، مدير إدارة جناح الجو بشرطة أبوظبي، أن طائرات المراقبة الجوية المرورية تم تزويدها بالأجهزة الحديثة للتصوير الحراري لتعمل بكفاءة ودقة ووضوح في الأحوال الجوية المختلفة، إضافة إلى التصوير الليلي بما يمكّنها من تصوير مخالفي قانون السير والمرور، ورصد المتهورين وضبطهم بواسطة مباحث المرور.

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