بنغالي في الشارقة يقتل زميله بسبب 200 درهم

تمكنت أجهزت التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على المدعو ( محمد ، م ، ر ) بنغالي الجنسية بعد قيامه بتوجيه طعنات عدة لجسد شخص اخر يحمل نفسه جنسيته أمام مرآى الجمهور الذي تواجد في موقع الحادثة دون أن يمتلكه شعور بالخوف او رادع وذلك بالاشتراك مع ثلاثة أصدقائه الذين فروا من الموقع بعد ان نفذوا جريمتهم الي جهة مجهولة.

وتعود تفاصيل الواقعة الي ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة يفيد بتعرض أحد الاشخاص من الجنسية البنغالية لطعنات عديدة في مواقع متفرقة من اجزاء جسده اثر اشتباكه مع شخص اخر من نفسه جنسيته الذي لم يبالي بالمكان العام الذي يتواجد به او بالأشخاص الذين تجمهروا بموقع الحادثه ومرر عدة طعنات الي جسد المجني عليه كانت كفيلة بطرح جسده الملطخ بالدماء أرضا في أحد الساحات الرملية بمنطقة الغوير التابعة لإمارة الشارقة وفرار مرتكبها من الموقع الي جهة مجهولة ، وعلى ضوء البلاغ تم انتقال رجال التحريات والمباحث الجنائية وفرق مسرح الجريمة والجهات الامنية المختصة الاخرى الى الموقع واتخاذ التدابير الامنية اللازمة حياله ونقل المجني عليه بواسطة سيارة الاسعاف الي مستشفى الكويت بإمارة الشارقة لتقديم العلاج اللازم له، وفي الوقت نفسه تم تشكيل فريق امني من قبل اجهزة التحريات والمباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة والقبض على الجاني وتقديمه للعدالة وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن الفريق الأمني من تحديد هوية مرتكب الجريمة الذي تبين بأنه شريك المجني عليه في مقر الإقامة اذ تعزز الاشتباه بالمذكور بعد ان اتضح بوجود خلافات مالية وشخصية سابقة بين الجاني والمجني عليه، وعليه تم استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة وتحديد مكان تواجد الجاني وإلقاء القبض عليه بالتعاون شرطة العين في احد الغرف المستأجرة بمدينة العين، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة اليه اقر بها مؤكدا بان الخلافات المالية والشخصية التي كانت بينهما سبب رئيسيا دفعه لتنفيذه جريمته ،وعليه تم توقيفه وإحالته الي النيابة العامة في امارة الشارقة.

وأعرب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة عن أسفه البالغ لوقوع هذه الجريمة البشعة المستهجنة في مجتمعنا مؤكدا أنه حتى ولو كانت هناك أسباب ودوافع واختلافات شخصية أو مالية فإن ذلك لا يبرر فعلته وانه مخالف لأبسط القواعد الإنسانية مشيراً إلى أن شرطة الشارقة قد أولت اهتماماً بالغا في القضية لكون الجاني تجرد من ابسط المشاعر الانسانية وتعامل مع المجني عليه بوحشية بتنفيذه لجريمته في مكان عام دون ان يراعي مشاعر المارة الذي تجمهروا وشهدوا الواقعة بتوجيهه للعديد من الطعنات لجسد المجني عليه مناشدا كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الأجهزة الأمنية وتقديم جميع الادلة المادية التي تدين المتهمين وتساهم في سرعة كشف هوياتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة ومطالبا اياهم بعدم التهاون في الابلاغ عن أية ظاهرة أو سلوك غير حضاري وذلك من خلال الاتصال الآمن بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عبر الهاتف رقم 999 أو هاتف رقم 065632222 أو عبر خدمة نجيد على الرقم المجاني 800151 أو الرسائل النصية القصيرة sms على رقم 7999 أو على 065529000 أو العنوان الالكتروني www.shjpolice.gov.ae/najeed