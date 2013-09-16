“مصر” تواجه “غانا” في المباراة الفاصلة بتصفيات مونديال 2014

أسفرت قرعة المنتخبات الإفريقية للمرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ‏2014، عن مواجهة المنتخب المصري، منتخب غانا ليتأهل الفائز منهما إلى كأس العالم 2014 .

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام 10 إلى 15 أكتوبر على ملعب غانا بينما تقام مباراة الإياب فى مصر خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر.

ويواجه المنتخب التونسي منتخب الكاميرون، أما منتخب إثيوبيا فيواجه منتخب نيجيريا، المنتخب الإيفواري سيواجه منتخب السنغال ويلتقي منتخب الجزائر بمنتخب بوركينا فاسو .

وجرت القرعة بمقر الاتحاد الأفريقى بمدينة 6 أكتوبر فى حضور عدد من مسئولى الكاف برئاسة عيسى حياتو وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى فى الاتحادين الافريقى والدولى والجزائرى روراوة، بالإضافة لجمال علام رئيس الاتحاد المصرى وبوب برادلى المدير الفنى للفراعنة.