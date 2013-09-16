حصرياً: لهذه الأسباب خرج "الفيل الأزرق"من سباق عيد الأضحى؟

قرّر صناع فيلم "الفيل الأزرق" الذي يقوم ببطولته الفنانون كريم عبد العزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي الابتعاد به عن سباق أفلام عيد الأضحى السينمائي وعرضه في إجازة منتصف العام.

"سيدتي نت" عرفت من مصادر خاصة داخل شركة الإنتاج، أنّ صناع الفيلم كانوا قد قرروا فعلياً عرضه في عيد الأضحى على أساس أنّ حظر التجوال سينتهي، ولكن بعد قرار مجلس الوزراء المصري بمد الحظر لشهرين آخرين قرروا ألا يعرضوا فيلمهم، خاصة وأنه لم يتبقّ على العيد سوى شهر واحد تقريباً، وهو ما يعني أنّ الحظر سيكون لا يزال مطبقاّ، وهو ما فرض التأجيل إلى إجازة منتصف العام الدراسي ليكون هذا هو التأجيل الثاني للفيلم بعد أن سبق وتأجل عرضه في عيد الفطر الماضي لعدم الانتهاء من تصوير مشاهد الأكشن.

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