Madonna مخطوبة من حبيبها الجزائري المسلم

فشل زواجها الأول والثاني، لكنّها لم تفقد الأمل في الزواج، إذ تستعدّ النجمة Madonna لدخول القفص الذهبيّ قريباً مع حبيبها الراقص الجزائريّ إبراهيم زيبات (25 عاما) بعد أن قبلت عرضه للزواج بها.

وأكّدت إحدى المجلات العالمية أنّ النجمة البالغة من العمر ثلاثة وخمسين عاماً، قد استخدمت كلمة "خطيبي" لـ "زيات" الذي يصغرها بحوالي 28 عاماً أمام أهلها والمقرّبين منها.

وكشفت مصادر مقرّبة من Madonna عن أنّها سعيدة بارتباطها بصديقها إبراهيم؛ ولذلك لم تستطع أن تخفي الخبر لفترة أطول، حيث تريد للجميع أن يعلم أنّها ستتزوج من الرجل الذي أحبّته.

يُشار إلى أنّ المغنية، التي لديها 4 أبناء، قد حصلت على الطلاق من المخرج Guy Ritchie، عام 2008، بعد زواج دام ثمانية أعوام، ثمّ اقترنت بالممثل الأمريكي Sean Penn، خلال الفترة الممتدة من عام 1985 إلى 1989.

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