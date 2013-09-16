فرح يوسف الأولى في استفتاء "سيدتي" لأفضل تتر غنائي لعام 2013

لم نفاجىء في "سيدتي نت" من الكم الهائل للتصويت من كافة أنحاء العالم العربي لاستبيان "سيدتي" لأفضل وأجمل تتر غنائي درامي، بعد تزايد تأثيره وأهميته في الدراما العربية في السنوات الأخيرة.

وجاءت نتيجة استفتاء أفضل وأجمل تتر درامي مفاجئة، إذ أنها كشفت عدم مجاملة الجمهور لنجومه المفضلين، واختار الأفضل عن قناعة رغم حداثة سن وخبرة بعض نجوم التترات المشاركة. وعبر التصويت المكثف أعطى جمهور الدراما للأصوات الشابة الجديدة فرصة الفوز الذهبية خاصةً نجمتا آراب آيدول 1و2 كارمن سليمان وفرح يوسف.

فرح يوسف تفوز كأفضل مغنية تتر

فقد فازت نجمة Arab Idol السورية الصاعدة فرح يوسف بالمركز الأول كأفضل مغنية تتر درامي، عن أدائها لمقدمة المسلسل الإجتماعي السوري (الولادة من الخاصرة3 – منبر الموتى) بنسبة تصويت عالية جداً بلغت ( 32.35%).

شيرين عبد الوهاب في المركز الثاني

وسبقت بذلك النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب التي فازت بالمركز الثاني بعدها كـأفضل مغنية تتر درامي عن أدائها لمقدمة المسلسل الإجتماعي المصري (حكاية حياة) بنسبة تصويت أقل بكثير من المركز الأول حيث بلغت (82،14%).

كارمن سليمان في المركز الثالث

يبدو أن لبرنامج Arab Idol حضوراً قوياً عبر نجماته الشابات، إذ محبوبة العرب في موسمه الأول المصرية كارمن سليمان بالمركز الثاني عن غنائها مقدمة المسلسل الرومانسي (فرح ليلى) بنسبة جيدة لا بأس بها وبفارق يكاد لا يذكر بينها وبين النجمة شيرين عبد الوهاب بلغت (91،13%).

أسماء المنور في المركز الرابع

وحصدت الفنانة المغربية أسماء المنور على المركز الرابع بنسبة تصويت جيدة نوعاً ما بلغت (99،7%) عن أدائها تتر المسلسل الخليجي (سر الهوى) الذي حقق نجاحاً كبيراً.

مروان خوري في المركز الخامس

الفنان اللبناني مروان خوري فاز بالمركز الخامس بنسبة تصويت جيدة بلغت (08،5%) عن أدائه الرومانسي الدافىء لتتر المسلسل الرومانسي البوليسي (لعبة الموت) ليكون بذلك صاحب المركز الأول كفنان رجل بعد فوز أربع فنانات بالمراكز الأربع الأولى.

وائل جسار في المركز السادس

وتلاه مباشرةً بالمركز السادس الفنان اللبناني وائل جسار بنسبة تصويت جيدة بلغت (56،4%) عن أدائه لتتر المسلسل المصري (الشك).

جنات في المركز السابع

واستمر تقدم الفنانات على الفنانين بفوز الفنانة المغربية جنات بالمركز السابع بنسبة تصويت بلغت (42،4%) عن أدائها تتر المسلسل الديني "نساء في القرآن".

أمل ماهر في المركز الثامن

وحازت الفنانة المصرية آمال ماهر على المركز الثامن بنسبة تصويت ضئيلة بلغت (99،2%) عن أدائها لتتر مسلسل (الداعية).

ما سبب تراجع حسين الجسمي للمركز التاسع عن (الوالدة باشا)؟

والمدهش كان تراجع الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي لطالما فاز في استفتاءات سابقة بالمركز الأول عن أعمال سابقة من أهمها "أهل كايرو" و"صراع على الرمال" إلى المركز التاسع بنسبة ضئيلة جداً بلغت (62،1%) عن أدائه تتر المسلسل الإجتماعي المصري "الوالدة باشا".

نانسي زعبلاوي في المركز العاشر

واحتلت نجمة سوبر ستار السورية نانسي زعبلاوي المركز العاشر بنسبة تصويت أقل بلغت (36،1%) عن أدائها لتتر المسلسل الإجتماعي السوري "حائرات" الذي لم يحقق نسبة مشاهدة عالية في رمضان الفائت.

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