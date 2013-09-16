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جورج حبيقة يزيّن أجمل الإطلالات في حفل "EMMY"

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جورج حبيقة يزيّن أجمل الإطلالات في حفل "EMMY" جورج حبيقة يزيّن أجمل الإطلالات في حفل "EMMY"

يبدو أنَّ موسم احتفالات السجَّادة الحمراء قد بدأ أخيراً بحفل توزيع جوائز " EMMY" للفنون الإبداعيَّة الذي أقيم مساء يوم الأحد في لوس أنجلوس بحضور عدد من النَّجمات، مثل: عارضة الأزياء الألمانيَّة Heidi Klum التي تألَّقت بفستان رماديّ أنيق على السجَّادة الحمراء، وقد حمل فستانها لمسات المصممة Roland Mouret ، بالإضافة إلى المذيعة الشهيرة Cat Deeley التي اختارت فستاناً باللون الأبيض وبكتف واحد وتفاصيل ذهبيَّة ناعمة لتحضر به الحفل.
وكنَّا سعيدين برؤية لمسات المصمم اللبنانيّ المبدع جورج حبيقة تزيِّن أجمل الإطلالات في هذا الحفل، وهي إطلالة النَّجمة Katharine McPhee بفستان أبيض جميل نسَّقته بطريقة رائعة مع تسريحة شعر ناعمة وأحمر شفاه بارز، وإطلالة Linda Cardellini التي اختارت فستاناً رائعاً باللون الأخضر من نفس المصمم.
يُذكر أنَّ حفل توزيع جوائز "EMMY" التليفزيونيَّة سيقام يوم الأحد المقبل، ومن المتوقَّع حضور عدد أكبر من النَّجمات.
شاهدي في الصُّور كيف تألَّقت النَّجمات في حفل "EMMY" للفنون الإبداعيَّة وترقَّبي معنا حفل الأحد المقبل.

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