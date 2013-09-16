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نشرة الموضة: مشاهدات "سيدتي نت" من London Fashion Week

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نشرة الموضة: مشاهدات "سيدتي نت" من London Fashion Week نشرة الموضة: مشاهدات "سيدتي نت" من London Fashion Week

بعد أن شاهدنا أجمل عروض الأزياء في أسبوع نيويورك للموضة , تنتقل فعاليات هذا الحدث المنتظر إلى العاصمة البريطانيّة لندن حيث تنتظرنا أجمل عروض الأزياء لمصممين ودور أزياء بريطانيّة مثل : Paul Smith, L'wren Scott , Temperley London , Julien Macdonald , Topshop  وغيرهم كثيرين .

تحرص سيدتي نت على متابعة العروض أولاً بأول على الشبكات الإجتماعيّة مثل : Twitter و Instagram .شاهدي ما شاركنا به متابعاتنا في اليومين الماضيين ولا تترددي في الإنضمام إلينا على هاشتاغ #سيدتي_نت وحسابات الشبكات الإجتماعيّة .
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سيدتي