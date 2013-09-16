مباشر – الفراعنة يواجهون غانا.. والإياب في مصر

تنتظر مصر مواجهة أحد منتخبات التصنيف الأول في إفريقيا خلال قرعة المرحلة النهائية من تصفيات المونديال والتي تبدأ بعد قليل.

ويدخل منتخب مصر القرعة في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014، وينتظر ملاقاة إما نيجيريا أو غانا أو كوت ديفوار أو تونس أو الجزائر.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا في منتصف أكتوبر القادم ومنتصف نوفمبر المقبل، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتبدأ فعاليات حدث يوم الاثنين بأن تجرى القرعة بين منتخبات التصنيف الأول والثاني، قبل أن تقام قرعة أخرى لتحديد الفريق الذي يستضيف مباراة الذهاب، على أن يقام الإياب على ملعب المنافس.

ويتابع FilGoal.com القرعة مع زواره.

أسفرت القرعة عن مواجهة الفراعنة لغانا، ويقام لقاء الذهاب على ملعب النجوم السوداء، وتستضيف مصر الإياب.

فيما أسفرت القرعة أيضا عن مواجهة كوت ديفوار والسنغال، ويقام لقاء الذهاب على أرض الأول.

وتلعب إثيوبيا مع نيجيريا، ويفام اللقاء الأول على ملعب الأول.

وتونس مع الكاميرون، ويستضيف نسور قرطاج المباراة الأولى.

ووقعت الجزائر في طريق بوركينا فاسو، وتلعب الذهاب على ملعب منافسها.

ويسترجع الموقع أبرز ما قدمه عن القرعة خلال الأيام الماضية ..

المرشحون لمواجهة الفراعنة

كوت ديفوار

غانا

نيجيريا

الجزائر

تونس

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