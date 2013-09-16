بالفيديو - كيف وصلت غانا لمواجهة الفراعنة؟

أوقعت قرعة المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 التي أقيمت يوم الإثنين مصر في مواجهة غانا.

وجاءت مصر ضمن التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، وستقام المباراة الأولى في غانا على أن تستضيف مصر مباراة الإياب.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

مصر تحتل المركز الـ50 عالميا والثامن إفريقيا في تصنيف الفيفا بحسب شهر سبتمبر، وترتيب الفراعنة يضعها في التصنيف الثاني.

أما غانا فتحتل المركز الـ24 عالميا والثاني إفريقيا في تصنيف الفيفا الأخير.

غانا

غانا تأهلت للمرحلة النهائية في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وخسارة.

وتأهل النجوم السوداء للجولة الختامية بعد تصدر المجموعة بفارق أربع نقاط عن زامبيا الوصيف.

ويتصدر أسامواه جيان مهاجم العين الإماراتي قائمة هدافي النجوم السوداء بأربعة أهداف.

بدأت غانا التصفيات باكتساح ضيفتها ليسوتو 7-0.

إلا أن النجوم السوداء تلقوا خسارة محبطة من مضيفهم زامبيا في الجولة الثانية بهدف.

وانتفضت غانا على حساب ضيفتها السودان في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.

وكررت غانا الفوز على السودان في مباراة الجولة الرابعة خارج أراضيها بنتيجة 3-1.

وواصلت النجوم السوداء انتفاضتها بثنائية في مرمى ليسوتو في الجولة الخامسة.

وضمنت غانا التأهل للجولة الختامية، بعد الانتقام من زامبيا بالفوز في مباراة الجولة الأخيرة 2-1 على ملعبها.