تكثيف أمني على مجرى قناة السويس تحسبًا لأحداث عنف بعد نجاح عمليات سيناء

كتب : هبة صبيح منذ 46 دقيقة

كثفت قوات الجيش الثاني الميداني والشرطة، حملاتها الأمنية على ضفتي قناة السويس في بورسعيد، حيث تحلق الطائرات الحربية بشكل دائري على مدخل القناة الشمالي وضفتي القناة.

وانتشرت العربات والمدرعات في حملات ثابتة ومتحركة للجيش والشرطة على مجرى القناة، وتم تفتيش المواطنين والسيارات ومداخل العمارات المطلة على المجرى الملاحي.

وتم إفراغ الشوارع المحيطة بمبنى المخابرات الحربية بشارع الجيش بالقرب من مجرى القناة من السيارات المنتظرة على جانبي الشوارع ووضع أحجار تمنع وقوف السيارات، وذلك لتأمين المبنى من أي سيارات يحتمل أن تكون مفخخة.

وأعلن مصدر عسكري، أن هذه الإجراءات طبيعية كرد فعل للعمليات الحربية التي يقوم بها الجيش في سيناء لمحاربة الإرهابيين، خاصة وأن أغلبهم فروا إلى غزة ويجب إغلاق كافة الجوانب الأخرى تحسبًا لفرارهم، وخاصة قناة السويس وتأمينها من أي أعمال إرهابية منهم للرد على النجاح الذي حققه الجيش في سيناء.