"حماس" تتهم أمن الضفة الغربية باعتقال 6 من أنصارها

كتب : الأناضول الإثنين 16-09-2013 10:59

اتهمت حركة حماس في الضفة الغربية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال 6 من أنصارها في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت.

وأوضحت حماس، في بيان اليوم، أن أمن الضفة اقتحم وفتش منازل لنشطاء ومؤيدي حماس واعتقلهم، وسلم عددًا آخر استدعاء لمقابلة أجهزة المخابرات العامة والأمن الوقائي.

ولم يشر البيان إلى التوقيت الذي تم فيه عمليات الاعتقال والاستدعاء.

وتتهم حماس الأمن الفلسطيني باعتقال عناصرها ومؤيديها على خلفية الانتماء السياسي.

وينفي الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية في الضفة، عدنان الضميري، استدعاء أو اعتقال أي مواطن على خلفية سياسية، مؤكدًا اعتقال "كل من يخالف القانون".