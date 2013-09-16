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كتائب "القسام": سلاحنا صنع لمحاربة "العدو الإسرائيلي" وردعه عن الوصول لعواصم العرب

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كتائب "القسام": سلاحنا صنع لمحاربة "العدو الإسرائيلي" وردعه عن الوصول لعواصم العرب كتائب "القسام": سلاحنا صنع لمحاربة "العدو الإسرائيلي" وردعه عن الوصول لعواصم العرب

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

قال متحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن سلاح كتائب القسام صنع لمحاربة العدو الإسرائيلي وردعه عن الوصول لعواصم العرب.

وأضاف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، في تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشرتها اليوم الصفحة الرئيسية لموقع "القسام" على الإنترنت، "سلاح القسام صنع لمحاربة الإرهاب الإسرائيلي، وردعه عن الوصول للعواصم العربية".

وأوضح المتحدث، "من يعتبر المقاومة الفلسطينية عدو فهو خائن للأمة أو مضلل وواهم، صمود المقاومة والشعب الفلسطيني هو سر انحسار المشروع الإسرائيلي".

وكانت كتائب عز الدين القسام أكدت في بيان أمس أن العروض والمناورات العسكرية التي تقوم بها في غزة، هي "رسالة للاحتلال الإسرائيلي".

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