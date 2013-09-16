المنوفية.. "جنزور" في الهموم تدور

المنوفية - عبدالمنعم حجازى: منذ 29 دقيقة 34 ثانية

معاناة لا تنتهى.. ومأساة يومية يعيشها طلاب المعهد الثانوى الأزهرى وأولياء الأمور بقرية «جنزور» التابعة لبركة السبع بمحافظة المنوفية، والذي يضم أكثر من 1000 طالب يذهبون إليه من القرية وباقي القرى المجاورة.

المعهد أهدرت فيه أموال بمئات الآلاف ولم يكتمل منذ 2006 بسبب نقص الاعتمادات في الوقت الذي تهدر فيه الدولة المليارات علي المشروعات الفاشلة وعلي المستشارين.

> مأساة المعهد يرويها عبدالرازق عبدالجليل، عضو الوفد أن القرية يوجد بها حوالى 50 ألف نسمة وبجوارها قري كثيرة وأنشئ المعهد منذ 15 عاماً للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنات فقط، وتم إنشاء ملحق جديد له لبناء معهد أزهرى إعدادى وثانوى للبنين، حيث تبرع أحد أهالى القرية بمساحة 15 قيراطاً عام 2006 وتم جمع تبرعات لبناء 4 طوابق حيث تم الانتهاء من ثلاثة فقط «نصف تشطيب».

> وأضاف المحاسب عبدالعزيز عبدالعاطى، أحد القائمين علي إنجاز المشروع أن أعمال البناء توقفت لإتمام باقى التشطيبات رغم تدعيم الأزهر من قبل بمبلغ 220 ألف جنيه بسبب عدم وجود ميزانية لأن المعهد يتكون من أكثر من فصل دراسى إضافة إلي المعامل والمكاتب الإدارية والملحقات والأجهزة والوسائل التعليمية.

> وأشار إيهاب أبو مريم مهندس إلكترونيات من أهالي القرية إلى أن باقي التشطيبات تحتاج إلى 250 ألف جنيه لهذا الصرح العلمى الدينى الذي يخدم مئات الطلاب من البنين من القرية والقرى المجاورة ويرفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلاب والمدرسين والمعاناة اليومية المادية والنفسية التي يواجهها الطلاب.

> ويطالب شيخ الأزهر بتقديم جميع الاعتمادات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الديني والتعليمي لاستثمار الأرض والمبانى غير المستغلة.

> ناشد الأهالي رئيس الوحدة المحلية ببركة السبع وجنزور إزالة المخلفات والقمامة والأتربة ومخلفات الهدم من الطريق المؤدي إلي المعهد لخطورتها علي البيئة والذوق والصحة العامة..0

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