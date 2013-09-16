التجمع يدين اعتداء المحافظ على عامل النظافة بدمنهور

البحيرة ـ جمال ضرغام: منذ 9 دقيقة 43 ثانية

أدان حزب التجمع بالبحيرة، قيام اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة بـ "صفع" عامل نظافة بمجلس مدينة دمنهور، معتبرين هذا الفعل جريمة سياسية وإدارية يجب محاسبة المحافظ عليها.

وأشار "التجمع" فى بيان صادر عنه مساء أمس إلى أن ما فعله "هدهود" هو سلوك غير انسانى، رغم التصالح مع عامل النظافة بضغوط عليه من قبل رؤسائه بالعمل حسب ما جاء بالبيان.

> ويعتبر التجمع أن هذا السلوك غير الإنسانى وغير المسئول لا يليق أن يصدر عن شخص يتولى هذا المنصب الرفيع وأن قيام المحافظ بصفع عامل شريف لا يجب أن يمر دون مسائلة إدارية وجنائية وسياسية فلا يليق ولا يقبل أن يصدر هذا السلوك عقب ثورة عظيمة قام بها الشعب المصرى خلال موجتين كانت الأولى فى يناير 2011 ثم جاءت الثانية فى 30يونيو ورفع خلالها شعار "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية" ولن يسمح بإهدار كرامة الإنسان المصرى خاصة البسطاء والكادحين منهم.

> ويؤكد حزب التجمع أن مهزلة الصلح التى تمت بمكتب المحافظ والتى جرت عقب ضغوط عنيفة على العامل وزملائه الذين تظاهروا تضامنًا مع زميلهم وقد استخدم مسئولى مجلس مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة سياسة العصا والجزرة لمنع العمال من التصعيد القانونى ضد المحافظ.

> وقال البيان: "إننا نربأ بالدكتور حازم الببلاوى الذى يتولى المسئولية عن هذه الحكومة أن يقف صامتًا أمام سلوك لا يمكن السكوت عليه"، مضيفين: "ولن يمر تصرف المحافظ دون حساب مهما مر الوقت وصمت البعض".