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القبض على عضوين بالإخوان بمركز تلا بالمنوفية

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القبض على عضوين بالإخوان بمركز تلا بالمنوفية القبض على عضوين بالإخوان بمركز تلا بالمنوفية
كتب - عاشور حمدى:
الأثنين , 16 سيبتمبر 2013 12:08

قال تنظيم الإخوان بمركز تلا بمحافظة المنوفية إن قوات الشرطة التابعة لمركز تلا وعدد من أفراد الأمن الوطنى بمديرية أمن المنوفية داهموا فجر اليوم منازل قيادين من أعضاء تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة بمركز تلا.

أكد عدد من المسئولين بالتنظيم أن قوات الشرطة داهمت فجر اليوم منزل القيادى الإخوانى أحمد نواجى بقرية البندارية التابعة للمركز وتم إلقاء القبض عليه، فيما قال التنظيم إنه تم القبض على القيادى الإخوانى محمد الجوهرى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا.
> فيما أرجعت مصادر أمنية "رفضت ذكر اسمها " القبض على الجوهرى ونواجى" لاتهامهما فى قضايا تحريض على العنف.
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