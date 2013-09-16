15 خاتماً من الذهب الأصفر البرّاق

بيروت- رولا زعزع عيّاد

للخاتم لمسته الأنثوية على حضور المرأة. فهو يزيّن أصابعها فيزيد من رقتها ودلالها. ومع التصاميم المبتكرة من الخواتم، التي باتت تحمل أشكالاً جريئة وغريبة، بالإضافة الى المعادن والأحجار الغنية التي تدخل في صياغتها، أصبحت الخواتم الخيار الأول لكل امرأة تبحث عن إطلالة متألقة. ويكفي أن تختاري خاتماً بتصميم لافت ومرصّع بالماس أو الأحجار، لتزيّني به إطلالتك في أفخم المناسبات.

إليك 15 تصميماً من الخواتم المصنوعة من الذهب الأصفر أو الوردي، بعضها أغنته الترصيعات الماسية أو الملوّنة، فيما تميّز البعض الآخر ببساطة التصميم وهدوئه.