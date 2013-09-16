اليوم.. كلية الآداب بسوهاج تناقش موضوعات الدراسات العليا والإعارات

قال الدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، إن مجلس الكلية سيعقد اليوم اجتماعا يناقش فيه الموضوعات الخاصة بشئون الطلاب والدراسات العليا، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالإعارات.

وأضاف "مصلح" أن الاجتماع سوف يحضره رؤساء 16 قسما بالكلية، وممثلون عن كل قسم فى 10 أقسام، بالإضافة إلى 5 ممثلين عن الأساتذة، وشخص واحد من مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأشار "مصلح" إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا المؤتمرات العلمية والسفر للخارج والإجازات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، واللجان المنبثقة فى مجلس الكلية، وهم 5 لجان أولهم لجنة شئون تعليم الطلاب، ولجنة المختبرات الخاصة بشراء الأجهزة، ولجنة المكتبات ولجنة العلاقات الثقافية ولجنة البيئة، وتعرض جميعها على مجلس الكلية.